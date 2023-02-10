  • 10 Февраль 2023
USD 11.02.2023 72.7923 -0.1026
USD ММВБ 19:15 73.3466  
EUR 11.02.2023 78.0542 -0.2681
EUR ММВБ 19:15 78.4760  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

К 2025 году по московский программе реновации построят свыше 30 социальных объектов

Автор:


© Фото: mos.ru

Темы дня

В их числе – школы и детские сады, возведенные по современным столичным стандартам.

В строительном комплексе Москвы рассказали о планах развития инфраструктуры для семьи и детей на ближайшие годы. Так, в программу реновации до 2025 года заложено финансирование строительства 30 школ, детских садов и медицинских учреждений. В дальнейшем их число будет увеличено.
 
Как сообщил замглавы департамента строительства Москвы Ильнар Зиннатуллин, в ближайшие три года в столице возведут не менее 30 различных социальных объектов. Средства на них уже предусмотрены в программе реновации до 2025 года. Кроме того, известно, что градостроительно-земельная комиссия столицы выделит инвесторам участки площадью 26,5 га. За 5 лет застройщики должны возвести на них 21 социальный объект.
 
Ранее сообщалось, что в Москве поддерживаются стабильно высокие темпы строительства, несмотря на внешнеполитические обстоятельства. В том числе приоритетом остается обеспечение новых жилых комплексов социальными объектами. Так, за прошлый год в эксплуатацию сдали 12 объектов образования: 2 школы, 4 учебных корпуса, 6 детских садов. Еще 35 объектов находятся в процессе постройки.
 
«Развитие инфраструктуры для семьи, детей – ключевой показатель комфорта для москвичей. Пойти в положенном возрасте в садик рядом с домом, а затем в расположенную неподалеку школу, где нет переполненных классов, нет второй смены – тот уровень, который является нормой для семьи», – заявлял вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.
 
Для столицы стандартом является не только факт обеспеченности населения социальными учреждениями. Воспитательные и образовательные объекты также соответствуют всем современным стандартам. Особенностью нынешних проектов является их вариативность, а также индивидуальность. Так, в Москве строят школы-гиганты и сады-трансформеры. При этом внутри здания должно быть предусмотрено все необходимое для безопасности детей и эффективного учебного процесса.
 
Так, помимо учебных классов современная школа включает актовые и спортивные залы, библиотеки с читальными пространствами, медиаклассы, медицинский блок, лаборатории, мастерские, бассейн, общественные зоны и многое другое.
 
Важной частью детской среды является столовая. В столичных школах это полноценное место отдыха. Обеденные залы больше похожи на уютные детские кафе, а питание организовано с элементами «шведского стола». Меню формируется с учетом пожеланий самих учащихся, а блюдам придают аппетитный вид, чтобы дети ели с удовольствием. При этом соблюдаются все необходимые требования, такие как безопасность, качество, сбалансированность и разнообразие рациона.
 
Отвечают за все это профессиональные повара и технологи профильных комбинатов. Высокого качества услуг удалось добиться благодаря налаженной обратной связи. В организации питания активно участвует родительская общественность, для родителей открыты дегустации и посещение производства с экскурсией. Также эксперты комбинатов участвуют в учебном процессе, проводя кулинарные мастер-классы по приготовлению полезных блюд.
 
В школах создается комфортная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо учителей с детьми работают психологи и логопеды. В некоторых школах оборудуют даже планетарии, IT-полигоны, музеи и другие тематические пространства.
 
Как заявляют на сайте столичного градостроительного комплекса, качество московского образования традиционно считается одним из лучших в стране. Также за последние годы ликвидирован дефицит образовательных учреждений за счет высоких темпов строительства и комплексного подхода к застройке. Особое внимание социальным объектам уделено при реализации программы реновации. Всего в ней запланировано строительство порядка 400 новых поликлиник, школ, спортивных объектов и детских садов. Также предусмотрена модернизация уже существующих учреждений, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram