К 2025 году по московский программе реновации построят свыше 30 социальных объектов





В строительном комплексе Москвы В их числе – школы и детские сады, возведенные по современным столичным стандартам.В строительном комплексе Москвы рассказали о планах развития инфраструктуры для семьи и детей на ближайшие годы. Так, в программу реновации до 2025 года заложено финансирование строительства 30 школ, детских садов и медицинских учреждений. В дальнейшем их число будет увеличено.

Как сообщил замглавы департамента строительства Москвы Ильнар Зиннатуллин, в ближайшие три года в столице возведут не менее 30 различных социальных объектов. Средства на них уже предусмотрены в программе реновации до 2025 года. Кроме того, известно, что градостроительно-земельная комиссия столицы выделит инвесторам участки площадью 26,5 га. За 5 лет застройщики должны возвести на них 21 социальный объект.

Ранее сообщалось , что в Москве поддерживаются стабильно высокие темпы строительства, несмотря на внешнеполитические обстоятельства. В том числе приоритетом остается обеспечение новых жилых комплексов социальными объектами. Так, за прошлый год в эксплуатацию сдали 12 объектов образования: 2 школы, 4 учебных корпуса, 6 детских садов. Еще 35 объектов находятся в процессе постройки.

«Развитие инфраструктуры для семьи, детей – ключевой показатель комфорта для москвичей. Пойти в положенном возрасте в садик рядом с домом, а затем в расположенную неподалеку школу, где нет переполненных классов, нет второй смены – тот уровень, который является нормой для семьи», – заявлял вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

Для столицы стандартом является не только факт обеспеченности населения социальными учреждениями. Воспитательные и образовательные объекты также соответствуют всем современным стандартам. Особенностью нынешних проектов является их вариативность, а также индивидуальность. Так, в Москве строят школы-гиганты и сады-трансформеры. При этом внутри здания должно быть предусмотрено все необходимое для безопасности детей и эффективного учебного процесса.

Так, помимо учебных классов современная школа включает актовые и спортивные залы, библиотеки с читальными пространствами, медиаклассы, медицинский блок, лаборатории, мастерские, бассейн, общественные зоны и многое другое.

Важной частью детской среды является столовая. В столичных школах это полноценное место отдыха. Обеденные залы больше похожи на уютные детские кафе, а питание организовано с элементами «шведского стола». Меню формируется с учетом пожеланий самих учащихся, а блюдам придают аппетитный вид, чтобы дети ели с удовольствием. При этом соблюдаются все необходимые требования, такие как безопасность, качество, сбалансированность и разнообразие рациона.

Отвечают за все это профессиональные повара и технологи профильных комбинатов. Высокого качества услуг удалось добиться благодаря налаженной обратной связи. В организации питания активно участвует родительская общественность, для родителей открыты дегустации и посещение производства с экскурсией. Также эксперты комбинатов участвуют в учебном процессе, проводя кулинарные мастер-классы по приготовлению полезных блюд.

В школах создается комфортная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо учителей с детьми работают психологи и логопеды. В некоторых школах оборудуют даже планетарии, IT-полигоны, музеи и другие тематические пространства.

Как заявляют на сайте столичного градостроительного комплекса, качество московского образования традиционно считается одним из лучших в стране. Также за последние годы ликвидирован дефицит образовательных учреждений за счет высоких темпов строительства и комплексного подхода к застройке. Особое внимание социальным объектам уделено при реализации программы реновации. Всего в ней запланировано строительство порядка 400 новых поликлиник, школ, спортивных объектов и детских садов. Также предусмотрена модернизация уже существующих учреждений, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.