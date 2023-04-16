В Петербурге кафе и рестораны с 16 апреля начали открывать летние веранды

В Санкт-Петербурге летние веранды и террасы с 16 апреля стали принимать первых гостей. Соответствующее постановление было подписано местными властями несколько дней назад.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в 2023 году летние террасы будут работать на месяц дольше, чем в прошлом. Так, посетители смогут завтракать, обедать и ужинать на открытом воздухе с 16 апреля до 15 октября. Раньше летние террасы планировали открыть с 1 мая, при этом их последний день работы предполагался 30 сентября.

Начиная с воскресенья, сотрудники заведений общественного питания могут выносить на террасы столы, стулья, скамьи, кресла, а также софы, зонты и вазоны. Примечательно, что площадь веранды не должна превышать размеры внутреннего пространства самого кафе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году посещаемость ресторанов и кафе Петербурга стала выше, чем в прошлом. При этом на 19 февраля средний чек составил 1 563 рубля, - это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.