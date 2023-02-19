Посещаемость в ресторанах Петербурга стала выше, чем в прошлом году

Петербуржцы стали оставлять в ресторанах больше денег. За год средний чек вырос на 10%.

Средний чек в ресторане на сегодняшний день составляет 1 563 рубля. Эта сумма является на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого, 2022, года. Об этом пишет Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Отмечается, что также вырос чек в столовых и кафе. Здесь петербуржцы тратят 803 рубля за блюда, что на 7% больше прошлогодних показателей. В заведениях быстрого питания средний чек оставил 361 рубль, что также на 7% больше показателей прошлого года.

Также можно отметить, что посещаемость в ресторанах города на Неве выросла. А вот в заведениях фастфуда она наоборот снизилась на 5%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 74% петербуржцев оставляют чаевые в ресторанах и кафе.