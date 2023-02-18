Петербуржцы чаще всего оставляют "на чай" в кафе и такси

Стало известно где петербуржцы чаще всего оставляют “на чай”. Преимущественно чаевые горожане оставляют в заведениях общепита, а на втором месте такси.

Согласно данным, полученным аналитиками сервиса SuperJob, 74% жителей города на Неве оставляют чаевые в ресторанах и кафе. При этом каждый третий опрошенный это делает всегда. Также каждый второй респондент оставляет “на чай” водителям такси. А каждый третий дает небольшое денежное вознаграждение заправщикам и работникам автомойки. Также надбавку сверх счета петербуржцы любят оставлять в салонах красоты.

А вот реже всего чаевые получают служащие гостиниц. Им “на чай” оставляют лишь 27% горожан. Но стоит отметить, что размер чаевых в отелях выше, чем в других местах.

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