Петербуржцам рассказали, каких профессионалов сейчас не хватает на рынке труда

В Санкт-Петербурге заметили нехватку рабочей силы в определенных сферах.

Эксперты заметили, что рынок труда постепенно восстанавливается после потрясений прошлого года, поэтому дефицит сотрудников стал более заметен. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Работодатели Петербурга заинтересованы в сотрудничестве с новыми работниками в таких сферах как "Управление персоналом", "Маркетинг, реклама, PR", а также "Административный персонал". Кроме того, не хватает специалистов по направлению "Наука и образование", а также в сфере «Безопасность».

Подчеркивается, что в городе вырос спрос и на юристов, а также тренеров, мастеров красоты и бухгалтеров.