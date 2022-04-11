Сезон летних кафе начнется в Петербурге 1 мая

С 1 мая петербургские рестораторы смогут обслуживать посетителей на летних верандах. Как сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений, веранды смогут открыть заведения общепита в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Срок выдачи разрешения существенно сократился. Ранее на оформление требовалось до 30 дней, теперь документ можно получить за пять.

Летние веранды кафе и ресторанов в Петербурге смогут работать до 15 октября. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «Ночлежка» открыла в Петербурге первый ресторан, где работают бывшие бездомные.