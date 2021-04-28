В Петербурге готовят закон об ограничении числа домашних животных в квартирах

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому местные власти смогут определить точное количество домашних животных, которые будут находиться в жилых квартирах. По мере готовности документов, они будут отправлены в Госдуму на рассмотрение.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок заявил, что данная инициатива возникла в связи с многочисленными жалобами россиян на питомники в жилых квартирах. Один из жильцов рассказал, что его сосед, имея жилую площадь квартиры в 55 квадратных метров, разводил 62 собаки породы хаски.

Однако на данный момент парламентарии не определились сколько точно животных может находиться в квартире.