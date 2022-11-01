В Ветеринарии Петербурга рассказали, как быстро и законно хоронить питомцев

В Управлении ветеринарии Петербурга рассказали, в соответствии с какими документами и правилами похоронить домашних животных. Об этом сообщает «МК в Петербурге».
В ответ на запрос в управление ветеринарии по Санкт-Петербургу ведомство объяснило, что погребение питомцев выполняется только в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.
В документе говорится, что тела животных относятся к биологическим отходам, которые запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры и на свалки, закапывать в землю, просто оставлять рядом с водоемами, в полях и углублениях.
Существуют специальные печи, в которых сжигают останки животных. После смерти питомца человеку стоит позвонить в ветеренарную станцию и обратиться в ветеринарную службу своего района.
Кроме того, в Петербурге существуют негосударственные учреждения, которые могут помочь с этим вопросом.