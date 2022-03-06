Лабрадор напал на ребенка в Коммунаре

В Гатчинском районе Ленинградской области собака породы лабрадор напала на семилетнего ребенка. Как сообщает 78.ru, мальчик вместе с двумя бабушками приехал из Петербурга на машине.

Одна из женщин пошла в дом, возле которого они остановились, чтобы купить у хозяев свежие яйца. Вторая женщина сидела в машине и следила за ребенком, который играл неподалеку.

Лабрадор выскочил из калитки одного из соседних домов и набросился на ребенка. Пострадавшего увезли в больницу и уже сделали операцию. Сейчас он находится в реанимации.

По факту инцидента Гатчинская городская прокуратура проводит проверку. Выясняется соблюдает ли владелец собаки федеральный закон о содержании домашних животных.