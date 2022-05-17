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На улицах Петербурга стало больше трупов животных

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге возросло количество животных, трупы которых находят на улицах. Увлеичилось и их видовое разнообразие. Как сообщает Neva.Today, число утилизирующих трупы компаний при этом соталось прежним.

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «ПТЦ Спецтранс» Руслан Халаев, закапывать умерших домашних любимцев у себя во дворе запрещено. ЗА это можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Владельцу необходимо получить справку от втетерианар, что у животного не было опасных заболеваний. После этого специализированная компания производит кремацию. Важность данных процедур петербуржцы понимают постепенно. Многие до сизх пор пытаются по старинке хоронить животных во дворах.

Еще в 2021 году нередко случались ситуации, когда петербуржцы звонили в полицию из-за найденного у себя во дворе мешка с мертвой собакой. Эти останки могут стать источником инфекции, которая представляет опасность не только для других животных, но и для людей.

ОАО «ПТЦ Спецтранс» за прошедшие год получило от комитета по благоустройству Петербурга 1901 заявку из-за наденных на улицах трупов буздомных животных. Эксперт отметил, что на самом деле это совсем небольшео число. В него входят заявки о любом мертвом животном — не только кошкеи собаке, но также голубе, тюлене или лосе. В службу можно обратиться даже из-за трупа медведя, хотя подбирать их специалистам намного сложнее.

Руслан Халаев отметил, что количество мертвых животных растет. Он связывает это с обеднением населения, когда оно больше не может заботиться о своих питомцах и просто выкидывает их на улицу. Там домашние животные чаще всего погибают.

Бездомные животные активно плодятся. С увеличением популяции растет и число трупов. Кошек начали отлавливать только в 2022 году. Ранее ловили только собак. Коммунальщики и управляющие компании, увидев на улице мертвое животное, зачастую просто забирают его и отвозят на полигон вместе с другим мусором. Спрос на услуги Городского кладбища животных, которое является единственным в Петербурге, также растет. Каждый год обращений становится больше примерно на 40%. Кремировать можно любое животное. Сотрудники кладбища до сих пор помнят, как им пришлось работать с медведем. Зверь умер во время гастролей цирка в Петербурге, однако его прах хозяева увезли в свой родной город.

На кладбище есть не только кошки и собаки, то также змеи, игуаны и даже кони. За прошедший год на нем кремировали 2067 животных. При этом к концу марта текущего года к услугам специалистов петербуржцы прибегали уже 1014 раз.

Заместитель генерального директора кладбища Дмитрий пояснил, что многие люди обращаются к ним из-за того, что узнают, как обращаются с их умершими питомцами в ветеринарных клиниках, оказывающих ритуальные услуги. При этом на кладбище клиент может присутствовать при кремации и убеддиться, что перед ним именно прах его питомца.

В других местах, по словам эксперта, присутстовать при кремации питомца хозяевам не дают. При этом ссылаются но закон, но его номер не называют. Отмечается, что при обращении в частные ветеринарные клиники за ритуальной услугой в отношени животного, дальнейшая судьба останков под вопросом. У государственного кладбища нет ни одного контракта с частной клиникой, а вопрос вывоза останков вообще не контролируется.

Как отмечает Neva.Today, в сфере кремации и захоронения животных часто говорят о ООО «ПромЭко». Контакты этой частной компании можно найти даже на официальном сайте админстрации города. Как удалось выяснить изданию, у генерального директора ООО «ПромЭко» Александра Емельянчикова есть и компания, оказывающая ритуальные услуги для людей. При этом обе фирмы находятся на Якорной улице.

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