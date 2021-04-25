Итогом масштабного рейда полицейских по поиску нелегалов стали два уголовных дела

Полиция обошла 51 дом Московского района Санкт-Петербурга в поисках нелегальных мигрантов, после чего 36 человек были доставлены в отделение полиции для привлечения к ответственности, а один из мигрантов попробовал "договориться", в итоге возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 апреля.

Сотрудники полиции преимущественно занимались поиском "резиновых" квартир. И им удалось их найти.

"В ходе проверочного мероприятия полицейские обнаружили 16 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 5 квартирах на Ленинском и Витебском проспектах, а также на улице Ленсовета выявлены факты массового проживания иностранных граждан", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В одной из квартир в доме номер 65 на проспекте Космонавтов сразу обнаружили факт незаконной постановки на учёт, по факту нарушения было заведено уголовное дело. Второе уголовное дело сотрудники по результатам рейда возбудили, когда 1 из 36 задержанных выступил с предложением "решить вопрос" за пять тысяч рублей. Таким образом он стал фигурантом дела о мелком взяточничестве.