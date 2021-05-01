На Васильевском острове выявили 45 мигрантов-нелегалов

В Василеостровском районе Петербурга прошел профилактический рейд по выявлению незаконно проживающих мигрантов. В ходе рейда сотрудника полиции удалось выявить квартиры с нелегальными жильцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

За сутки полиция проверила более 2 тысяч квартир в 41 жилом доме. Кроме того, среди сдаваемых в наем помещений выявили одну квартиру с мигрантом, имеющим поддельные документы. По факту нелегального проживания возбудили уголовное дело за подделку документов.

По завершению рейда 45 мигрантов доставили в отделение полиции.