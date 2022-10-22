В Петербурге за неделю нелегальных мигрантов оштрафовали на 15 млн рублей

В Петербурге полиция провела операцию “Нелегал-2022”, по итогам которой было выявлено около четырех тысяч нарушений.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 10 по 17 октября проводилась операция, целью которой было противодействие незаконной миграции и пресечение противоправных действий в этой сфере, а также контроль за миграционной ситуацией.

В результате было выявлено около четырех тысяч нарушений, а также наложены штрафы на сумму более 15 миллионов рублей. Из страны выдворено более 84 нелегалов и восемь депортировано.

Также отмечается, что за этот период было возбуждено 309 уголовных дел в отношении нелегалов.

Ранее Санкт-Пеетрбург.ру сообщал, что в Петроградском районе Петербурга 27 мигрантов обратились инфекционную больницу после массового отравления.