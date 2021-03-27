В Санкт-Петербурге после рейда в Приморском районе 30 нелегалов оказались в полиции

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов в рамках профилактического рейда в Приморском районе города совершили проверку более 2000 квартир на предмет нарушений миграционного законодательства.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в четверг, 25 марта участковые проверили 37 жилых домов, посетив 2243 квартиры. Среди них 60 жилых площадей были сданы в аренду. При этом не все жильцы съёмных квартир смогли предоставить соответствующие договоры на оформление аренды и подтверждающие законные основания их проживания.

Информацию о данных квартирах правоохранительные органы передали в налоговую службу для дальнейшей проверки.

После рейда в отделения полиции были доставлены 33 мигранта. Сотрудники полиции составили более 10 административных протоколов. Более того, при проверке документов один из мигрантов, уроженец из Средней Азии, предоставил трудовой патент, вызвавший у участковых сомнения в подлинности. Документ отправили на экспертизу.