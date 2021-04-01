МВД обнаружило десятки мигрантов-нелегалов, живущих в Шушарах

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что сотрудники полиции провели рейд в один из промышленных районов в Шушарах. В результате проверки на территории были обнаружены десятки мигрантов-нелегалов из Средней Азии.

Задержанные и жили, и работали на территории промзоны. Кроме того, полицейские обнаружили в одном из подсобных помещений молельную комнату.

На мигрантов составили административные протоколы за нарушение норм миграционного законодательства. Также из-за обнаружения молельной комнаты будет возбуждено еще одно административное дело по статье 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».