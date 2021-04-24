Музей-заповедник Петергоф откроет летний сезон, посвящённый 300-летию его фонтанной системы и вольеров

В Санкт-Петербурге музей-заповедник "Петергоф" откроет в субботу, 24 апреля летний сезон, который в этом году будет посвящён трёхсотлетним юбилеям его фонтанной системы и вольеров.

С этого дня знаменитые петергофские фонтаны будут работать в полную силу.

"24 апреля в 10:00 в Петергофе откроется долгожданный летний сезон, в этом году он пройдет под знаком двух больших юбилеев: 300-летия водоподводящей системы фонтанов Петергофа и 300-летия петергофских вольеров", - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Нижний парк составляют более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи. Из них два фонтана - фонтан "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой оранжереи - находятся на реставрации. Она должна быть завершена летом этого года.