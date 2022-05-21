Праздник фонтанов состоялся в Петергофе

В Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» состоялся традиционный весенний праздник фонтанов. В этом году его назвали «Виват, Ассамблея!» и посвятили 350-летию Петра Великого.

Площадкой для праздника стал Большой каскад, где прошло театрализованное представление, рассказывающее об истории петровских ассамблей.

Как сообщает телеканал 78, среди участников праздника были студенты Санкт-Петербургского института культуры, танцевальные и театральные коллективы, солисты оперных театров города. Яркое зрелище завершил пуск фонтана «Самсон» и фейерверк перед Большим дворцом.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в День полярника с Адмиралтейских верфей отправился на испытания «Северный полюс».