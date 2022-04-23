Стоянки Петергофа и Ломоносова готовы к приему туристических автобусов

В Петродворцовом районе Петербурга завершилась подготовка к новому сезону стоянок для туристических автобусов. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, всего в Петергофе подготовили стоянки на 332 автобусных места. Еще на 46 мест рассчитана парковка в Ломоносове.

Как пояснили в ведомстве, созданию комфортных условий для парковки туристического транспорта возле общеизвестных достопримечательностей уделяется особое внимание. Официально летний туристический сезон в Петербурге начинается 30 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что утром субботы в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» запустили фонтаны. Они будут работать на ежедневной основе до 16 октября.