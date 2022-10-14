В Петербурге начали консервировать городские фонтаны

В Петербурге с приближением холодов специалисты начали постепенно консервировать городские фонтаны. Всего в городе в 2022 году функционировали 76 фонтанов и три фонтанных комплекса.

Как рассказала Neva.Today, к концу октября все фонтаны будут законсервированы. Отмечается, что в этом году фонтанный сезон выдался достаточно продолжительным. Фонтаны работали до середины октября. Сейчас в Северной столице уже начались работы по консервации фонтанных комплексов.

Так, уже законсервированы уже фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, также приостановлена работа светомузыкальных фонтанов в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте и “Крестики-нолики” в Сестрорецке.

Консервации фонтанных комплексов занимаются специалисты из ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Сотрудники сливают воду из трубопроводов. Также они демонтируют насосы и подсветку, проводят герметизацию.