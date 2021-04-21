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В Петербурге два объекта культурного наследия ушли с молотка за 120 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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Об этом рассказали в комитете имущественных отношений.

Одним из проданных объектов стал пионерский лагерь «Айболит», расположенный на Тарховском проспекте в Сестрорецке. Комплекс состоит из 11 зданий, возведенных в начале прошлого века. В их число входит деревянная дача, принадлежавшая коллежскому секретарю Василию Ефремову. В 2011 году в здании случился сильный пожар. Комплекс продали за 86,6 млн рублей.

Вторым проданным на аукционе объектом является здание на Рузовской улице, площадь которого составляет более 400 квадратных метров. Владельцем особняка был купец Петров. Фрагменты исторической отделки сохранились до наших дней. На протяжении нескольких лет в здании располагался бизнес-центр. Особняк продали за 42 млн рублей.

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