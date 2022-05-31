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На торгах продали здание бывшего ДК фабрики «Большевичка»

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© Фото: фондимущества.рф

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В Петербурге провели торги по продаже бышего Дома культуры фабрики "Большевичка". За 92,8 миллиона рублей продали трехэтажное нежилое здание площадьб 1,9 тысяч квадратных метров, с земельным участком 763 квадратных метров возле станции метро "Обводный канал".

Торги проводил Российский аукционный дом сегодня, 31 мая. При этом здание носит статус выявленного объекта культурного наследия. Объект находится на территории исторически сложившихся районов Петербурга. 

Победителем торов стало физическое лицо. Всего в торгах приняли участие пять претендентов.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончаров, результатами сегодняшних торгов должны быть довольны все. Итоги показывают, что петербургские инвесторы по-прежнему активны и имеют финансовую взможность вкладываться в такие проекты.

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