Остатки былой роскоши: после спасения чугунолитейного цеха от него останутся только фасады

От петербургского памятника после противоаварийных работ мало что сохранится. Согласно проекту спасения чугунолитейного цеха механического завода «Людвиг Нобель» от него останутся разве что фасады.

В поле зрения градозащитников попал механический завод «Людвиг Нобель» на углу Большого Самсониевского проспекта и улицы Фокина. Чугунолитейный цех построили по проекту архитектора Федора Лидваля еще в 1912 году. В итоге здание признали выявленным памятником, так что долгие годы пустовавшее помещение собственник должен был отремонтировать. Соответствующий иск к владельцам КГИОП отправил в суд и его удовлетворили. Сейчас за цех отвечает ООО «Парус», которое и подготовило проект противоаварийных работ. В КГИОПе рассказали , что план спасения предусматривал «демонтаж аварийных конструкций объекта, установку дополнительных удерживающих конструкций, консервацию и усиление сохраняемых элементов».

В декабре начались противоаварийные работы, сейчас идёт демонтаж крыши. В финале от цеха останутся только лицевые фасады. Такое вот «спасение» очередного питерского памятника.

Судя по всему, примерно такая же участь ждёт и многострадальное Конюшенное ведомство в центре Санкт-Петербурга. Построенный ещё при Петре I комплекс зданий сегодня пребывает в столь удручающем состоянии, что, кажется, ещё немного и стены просто упадут. Если, конечно, позволят баннеры, которыми город старательно «лечит» ведомство каждый год. Со стороны Конюшенной площади висят рождественские картины, напротив Мало-Конюшенного моста растянуты изображения ещё с футбольного чемпионата, а со стороны Конюшенного переулка грязным пятном «сверкают» виды Петербурга. Не закрыт только задний фасад, который демонстрирует горожанам и гостям Северной столицы печальное состояние стен императорских конюшен.