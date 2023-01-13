  • 13 Январь 2023
USD 13.01.2023 67.7775 -1.2427
USD ММВБ  
EUR 13.01.2023 72.7908 -1.3453
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Остатки былой роскоши: после спасения чугунолитейного цеха от него останутся только фасады

Автор:


© Фото: скриншот Google Maps

Темы дня

От петербургского памятника после противоаварийных работ мало что сохранится. Согласно проекту спасения чугунолитейного цеха механического завода «Людвиг Нобель» от него останутся разве что фасады.
 
В поле зрения градозащитников попал механический завод «Людвиг Нобель» на углу Большого Самсониевского проспекта и улицы Фокина. Чугунолитейный цех построили по проекту архитектора Федора Лидваля еще в 1912 году. В итоге здание признали выявленным памятником, так что долгие годы пустовавшее помещение собственник должен был отремонтировать. Соответствующий иск к владельцам КГИОП отправил в суд и его удовлетворили. Сейчас за цех отвечает ООО «Парус», которое и подготовило проект противоаварийных работ. В КГИОПе рассказали, что план спасения предусматривал «демонтаж аварийных конструкций объекта, установку дополнительных удерживающих конструкций, консервацию и усиление сохраняемых элементов».
 
В декабре начались противоаварийные работы, сейчас идёт демонтаж крыши. В финале от цеха останутся только лицевые фасады. Такое вот «спасение» очередного питерского памятника.
 
Судя по всему, примерно такая же участь ждёт и многострадальное Конюшенное ведомство в центре Санкт-Петербурга. Построенный ещё при Петре I комплекс зданий сегодня пребывает в столь удручающем состоянии, что, кажется, ещё немного и стены просто упадут. Если, конечно, позволят баннеры, которыми город старательно «лечит» ведомство каждый год. Со стороны Конюшенной площади висят рождественские картины, напротив Мало-Конюшенного моста растянуты изображения ещё с футбольного чемпионата, а со стороны Конюшенного переулка грязным пятном «сверкают» виды Петербурга. Не закрыт только задний фасад, который демонстрирует горожанам и гостям Северной столицы печальное состояние стен императорских конюшен.
 
Безымянный
Фото: Санкт-Петербург.ру

Инвесторы неоднократно предлагали Смольному отреставрировать объект культурного наследия федерального значения, но постоянно находились причины, которые не позволяли договориться с бизнесменами. Только в прошлом году комплекс зданий сдали в аренду московской компании «Бахчасарай» по программе «Рубль за метр». Несколько компаний, которых город не допустил к торгам (АО «Альфа», ООО «Бимс» и АО «Футуро»), пожаловались в УФАС, а после того как их претензии не удовлетворили, отправились в суд. В ноябре арбитражный суд встал на сторону АО «Футуро», посчитав итоги аукциона недействительными. Сейчас городской фонд имущества пытается обжаловать это решение, ну а пока любые работы по ведомству заморожено. Может, оно и к лучшему, а то вдруг москвичи тоже оставили бы от ведомства только фасады, как поступили с заводом «Людвиг Нобель». Проблема в том, что без реконструкции императорские конюшни вскоре обрушатся, и тянуть с их спасением сегодня попросту нельзя. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram