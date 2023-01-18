В Петербурге сдали апарт-отель на участке, который застройщик получил вместо Конюшенного ведомства

Около 10 лет назад девелопер собирался превратить памятник архитектуры в отель, но здание до сих пор заброшено.

Петербургский застройщик сдал второй апарт-отель на Витебском проспекте. Объекты построены на участках, полученных в 2016 году без торгов. Земля стала компенсацией за заморозку проекта реконструкции Конюшенного ведомства в элитную гостиницу.

Близ станции метро «Купчино» появился второй апарт-отель от застройщика ООО «Новый век». Компания связана с фирмой Plaza Lotus Group. По некоторой информации участки были получены застройщиком после расторжения инвестиционного соглашения на реконструкцию Конюшенного ведомства.

Архитектурный ансамбль с почти трехсотлетней историей был закрыт на реконструкцию в 2010 году. Объект инвестору передали при губернаторе Валентине Матвиенко, которая активно поддерживала развитие туристической сферы в городе. Согласно анонсированному проекту здание собирались переделать в luxury-отель с фитнес-клубом, бассейном, подземным паркингом и садом во внутреннем дворе. Работы выполняла компания ЗАО «Оранж девелопмент», также входящая в Plaza Lotus Group.

Однако в 2015 году, уже при новом губернаторе, Совет по сохранению культурного наследия выступил против реализации проекта, сочтя его противоречащим целям сохранения ОКН. К этому моменту инвестор успел затратить 1,2 млрд руб. на проектирование, историко-культурную экспертизу, укрепление фундамента и ремонт кровли.

В руководстве компании заявляли , что не будут требовать компенсации. Однако после расторжения соглашения на Конюшенное инвестор получил без торгов 6 земельных участков общей площадью 9 га. Это вышеупомянутые участки рядом с метро «Купчино», а также участок с выходом к заливу в Приморском районе (пересечение Приморского проспекта с Яхтенной улицей), 2 га в устье реки Смоленки, участки на Синопской набережной, улице Александра Невского и проспекте Большевиков.

В это время Конюшенное вернули в казну. Перед Музеем истории Санкт-Петербурга, получившим его в управление, встала задача превратить ОКН в выставочный комплекс. При этом уже тогда было очевидно , что город не располагает средствами для столь масштабных работ. По этой причине вскоре возобновился поиск нового инвестора. Несмотря на все риски, желающие нашлись. На ярмарке проектов 2019 года были продемонстрированы концепции от 5 участников.

От идеи реконструкции Конюшенного ведомства не стали открещиваться и при смене власти. Однако в 2021 Музей отказался от проблемного объекта, а все обсуждения его судьбы из публичных стали кулуарными. Еще год здание простояло без дела и внятных перспектив. А в это время лишившийся Конюшенного застройщик сдал первый отель на Витебском проспекте.

В 2022 году окончательно обветшавшее Конюшенное решили отдать инвесторам по программе льготной аренды «Рубль за метр». Программа работает в Петербурге пятый год, она позволяет брать в аренду объекты культурного наследия, пребывающие в неудовлетворительном состоянии. Заявки на участие в аукционе подали 6 компаний, однако 4 из них не были допущены. Оставшиеся две связывают с крупным столичным девелопером, ранее проявлявшим интерес к объекту.

Появления инвестора для крупного исторического объекта назвали одним из знаковых для города достижений. Однако радость длилась недолго. Вскоре остальные претенденты обратились в суд, в итоге АО «Футуро» удалось добиться призвания итогов торгов незаконным. Кроме того, это не единственное судебное дело, связанное с Конюшенным ведомством.

В конце декабря 2022 года застройщик сдал второй отель на Витебском проспекте. Конюшенное ведомство же по-прежнему закрыто, с каждым годом его состояние ухудшается. В итоге инвестор только выиграл, избавившись от проблемного объекта. А город взвалил на себя непосильную задачу, но решать ее не торопится.