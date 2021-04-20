Смольный приобретет 49 объектов социальной инфраструктуры к 2025 году

В 2020 году на обеспечение петербуржцев социальной инфраструктурой потратили 12,7 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом данная статья расходов выросла более чем на 5 млрд рублей.

Данная информация была предоставлена во время заседания правительства города главой комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерием Москаленко.

По словам Москаленко, до 2024 года Петербург купит 49 объектов социальной структуры, общая сумма выделенных на эти цели средств составит 33 млрд рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что в 2020 году у застройщиков было выкуплено 19 соцобъектов.