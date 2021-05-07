В Приморском районе запущена цифровая электроподстанция

В Приморском районе ввели в эксплуатацию «Конная». Мощность подстанции оценивают в 110 кВ. Запуск цифровой электроподстанции прошел в пятницу, 7 мая, при участии губернатор города Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На церемонии открытия высокоавтоматизированной станции присутствовали также генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и исполняющий обязанности гендиректор Игорь Кузьмин.

«Эта подстанция — отличный подарок нашему городу. Она обеспечит надежное электроснабжение жилой и социальной застройки Приморского района. В том числе строящегося микрорайона Юнтолово. Здесь живут 70 тысяч человек», — отметил Беглов.