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Петербург продолжит испытывать дефицит детских дошкольных учреждений до конца 2023 года

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© Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

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К концу 2023 года в Петербурге и Ленобласти планируют открыть новые детские сады на 1450 мест. При этом на Северную столицу суммарно придется 860 новых мест, а на Ленобласть – 590. Учитывая серьезный дефицит дошкольных учреждений в городе-миллионнике, текущие темпы строительства явно отстают от необходимых реалий. Также специалисты отмечают серьезных дефицит других социальных учреждений, с которым Смольный справиться не в состоянии.

В Петербурге и Ленобласти появятся 7 новых детских садов до конца 2023 года. Представители холдинга Setl Group, реализующего проекты, отметили, что суммарно еще 1450 детей смогут посещать дошкольные учреждения. В частности, новые сады откроют свои двери для дошколят в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском районах.

Примечательно, что, исходя из данных, предоставленных застройщиком, в Петербурге планируются к открытию 860 мест. Тогда как оставшиеся 590 придутся на Ленобласть. Разрыв между двумя субъектами минимален, всего 270 мест. В то же время Петербург продолжает испытывать серьезный дефицит дошкольных учреждений, о чем неоднократно писали СМИ и говорили эксперты.

В 2021 году Счетная палата РФ выявила нарушения нормативов обеспеченности местами в садах на одну тысячу жителей. Несмотря на выделение дополнительные средства из резервного фонда на выкуп объектов образования из резервного фонда правительства, «в дело» было пущено менее половины этих средств. СМИ сообщали, что остальная часть была израсходована на дорожные сооружения и административные здания.

Спустя год ситуация не изменилась. Осенью комитет по образованию сообщил о недостатке порядка 26 тысяч мест в детских садах. Функционирующие учреждения вынуждены были работать с критической заполняемостью в 110-115% от плановой загрузки.

Специалисты отмечают две основные причины сложившегося коллапса – это необеспеченность социальной инфраструктурой новых жилых объектов, на которую обратили внимание лишь в августе 2021 года, а также низкие темпы строительства социальных учреждений. Такое мнение высказывали специалисты института комплексных стратегических исследований.

При этом весь груз финансовой ответственности за детские сады, школы и поликлиники в новых жилых комплексах лег на плечи застройщиков, хотя ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал девелоперам, что подобного не случится. Это привело к подорожанию квартир в новостройках, так как застройщики начали закладывать потраченные на соцстроительство средства в итоговую стоимость жилья.

Сегодня дефицит мест наблюдается не только в детских садах, но и школах, поликлиниках и других социальных учреждениях. За несколько лет в Смольном так и не смогли наладить плодотворную работу в этой сфере. Примечательно, что по итогам 2022 года в Петербурге был побит рекорд по квадратному метражу сданных новостроек – 4,5 млн. То есть с самим процессом строительства жилья город не испытывает проблем. Возможно, проблема кроется в недостаточной заинтересованности местных властей в Смольном в реализации проектов, которые не приносят «откатных» доходов от девелоперов?

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