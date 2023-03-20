Беглов любит только своих детей: Пригожин раскритиковал Беглова за дефицит школ и детсадов в Петербурге

В Санкт-Петербурге растет дефицит школ и детских садов. Однако губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного игнорируют проблему. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Нехватка объектов социнфраструктуры в 2021 году составляла 159 объектов, а в 2022 увеличилась до 194. Предприниматель напомнил одну из цитат действующего градоначальника по этому вопросу.

“И поэтому заявление Беглова, о котором я уже говорил, в бытность моего общения с ним, сейчас действует. Цитата, как я помню: «Нам не нужны квартиры-студии, там будут жить молодые и активные (видимо, противные и активнутые, как однажды оговорился Александр Дмитриевич. — Примечание Е.В.). Нам не надо, чтобы они размножались в нашем городе. Пускай едут в другие места, иначе их дети захотят ходить в школы и детские сады». Вероятнее всего Александр Дмитриевич любит только своих детей. Но в школы и детские сады, как я слышал, ходят они на лазурном берегу” - заявил Пригожин.

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