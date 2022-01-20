Правительства Петербурга и Ленобласти обсудили новые дороги

Развития транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области обсудили правительства двух регионов на совместном заседании в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор Александр Беглов отметил, что сотрудничество двух регионов в сфере развития транспортной инфраструктуры расширяется с каждым годом, так как их интересы тесно связаны. Градоначальник поддержал предложения по развитию инфраструктуры железной дороги, электродепо "Правобережное", станции метро "Кудрово" и другим проектам.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область совместно с Петербургом активизирует работу и по другим приоритетным направлениям. В их числе он назвал меры социальной поддержки и ограничительные меры, которые вводили из-за пандемии.