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Петербуржцы возмущены состоянием детских летних садов в Курортном районе

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© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

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Жители Санкт-Петербурга просят чиновников Смольного во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратить внимание на «разруху» в детских летних садах и навести там порядок.
 
В сообществе «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные жители города опубликовали фотографии детских лагерей Курортного района, которые представляют из себя печальное зрелище. Ржавые заборы, пыль и многое другое заставили петербуржцев ужаснуться.
В комментариях к публикациям они призвали власти Петербурга решить проблему, чтобы дети могли спокойно отдыхать на природе, а не из грязного города попадать в не менее грязный лагерь.
 
«Подскажите, пожалуйста, почему доводят до разрухи и не реконструируют?! Детские летние загородные сады в Курортном районе. Вот, например, летний детский сад Адмиралтейского района!» — написал один из пользователей Сети.
 
Кроме того, многие отметили, что петербургским властям похоже нет дела до детей. Их заботят только отдых на берегу Финского залива и желание побольше заработать. 
 
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Беглов обратился в правительство России с просьбой снизить стоимость арендной платы за пользование инфраструктурой Большого порта, однако на самом деле за благими намерениями градоначальника могут скрываться вероятно не бескорыстные планы Смольного по получению выгоды от переноса Большого порта и возведения на его месте элитного жилого комплекса.

 

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