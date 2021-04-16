Уличных музыкантов в Петербурге хотят регистрировать через интернет

В Смольном в Санкт-Петербурге собираются регистрировать уличных музыкантов на специальном интернет-портале правительства. Данный вопрос будет обсуждаться с комитетом информатизации и связи (КИС) Смольного. Об этом сообщил Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга на заседании комитета по законодательству городского парламента.

Также во время заседания обсуждался вопрос о местах проведения концертов уличных музыкантов. Рассматривались варианты, где запрещены выступления, как ограничить громкость звукоусиливающих устройств и запрета игры на барабанных установках.

Закон об уличных музыкантах был принят в первом чтении. Инициатором данного законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок.