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В Петербурге заявки на уличные выступления смогут подавать музыканты от 16 лет

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© Фото: Baltphoto

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Уличные музыканты Петербурга должны будут получать разрешения от властей на выступления. Подавать заявки смогут граждане, достигшие 16-летнего возраста.

Как передает Патрульный Петербурга, 30 ноября городским ЗакСом во втором чтении был принял законопроект о работе уличных музыкантов. Отмечается, что мольный выступает исключительно за согласование выступлений уличных музыкантов.

Согласно этому документу, в Северной столице с музыкантов не будет взыматься плата за согласованные выступления на улице. Возраст для подачи заявки был снижен до 16 лет. Те музыканты, что дважды попались на нарушениях правил согласования выступления, скорее всего, больше не получат разрешения на уличные выступления.

Места для уличных концертов были поделены на три категории. Первая: где нельзя применять звукоусиливающую аппаратуру. Вторая: там можно применять звукоусиление мощностью до 500 ватт. И третья: там возможно звукоусиление более 500 ватт.

Закон не распространяется на городские культурно-массовые мероприятия, свадьбы, религиозные церемонии.

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