В Петербурге ЗакС планирует бороться с рекламой интимных услуг с помощью штрафов в размере до 500 тысяч рублей

В Петербурге депутаты Законодательного собрания определились с понятием “сексуальные услуги”. Кроме того, во втором чтении они рассмотрели законопроект, запрещающий их рекламу. Теперь за распространение грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В Северной столице парламентарии во втором чтении рассмотрели законопроект, направленный на борьбу с рекламой сексуальных услуг. Также депутаты определились с самим понятием. В разработке принимали участие депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок. Новое понятие войдет в обновленный закон “О рекламе”.

Отметим, что запретить рекламу интимных услуг планируется на федеральном уровне. В связи с этим депутаты хотят увеличить размер штрафов за правонарушение. Например, физлицам придется заплатить от 25 до 50 тысяч рублей, должностным – от 50 до 100 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено для юридических лиц, их могут оштрафовать на 100-500 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге Законодательное собрание в третьем, окончательном, чтении приняло закон об уличных музыкантах. Правительство утвердит перечень мест, где артисты смогут свободно выступать.