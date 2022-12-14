В Петербурге с мая следующего года заработает закон об уличных музыкантах

В Петербурге Законодательное собрание в третьем, окончательном, чтении приняло закон об уличных музыкантах. Правительство утвердит перечень мест, где артисты смогут свободно выступать. Список составят с учетом нескольких факторов. Например, учет жилой застройки и наличие школ.

“За” законопроект выступили 35 парламентариев, 11 – “против”, еще один чиновник воздержался. Поправки к закону вступят в силу в мае 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Отметим, что, согласно законопроекту, в Северной столице появится список мест, доступных для проведения мероприятий. Музыканты должны будут заранее подать заявку на согласование выступления.

Взимать плату за выступления не будут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что уличные музыканты Петербурга должны будут получать разрешения от властей на выступления. Подавать заявки смогут граждане, достигшие 16-летнего возраста.