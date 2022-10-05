В Петербурге уличным музыкантам придется получать разрешения для выступлений

В Петербурге стали регулировать выступления уличных музыкантов. Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении соответствующий закон.

В среду, 5 октября, состоялось заседание петербургского парламента. Парламентарии проголосовали за принятие закона. Согласно законопроекту, уличным музыкантам придется подавать заявление в уполномоченный орган. Если они этого не сделают, то их ожидает штраф в размере от 1500 до пяти тысяч рублей.

Однако решение о регулировании не было единогласным. Законопроект считается довольно спорным. Часть депутатов считает, что такое решение негативно повлияет на творческое развитие петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с целью рассмотреть дополнительные требования для школьных охранников.