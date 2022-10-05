Депутаты ЗакСа предложили Мишустину обновить требования к школьным охранникам

Петербургские депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с целью рассмотреть дополнительные требования для школьных охранников. Соответствующее обращение было поддержано 5 октября на заседании ЗакСа.

Один из авторов обращения, депутат Алексей Далматов рассказал, что трагедия 26 сентября в ижевской школе это не единичный случай нападения на образовательные учреждения. Он отметил, что обеспечение безопасности школ и детских садов является системной проблемой. По его мнению, на это необходимо реагировать.

Согласно документу, депутаты предлагают изменить требования к охранным организациям. Хотят повысить требования к уровня физической подготовки, а также владению навыками рукопашного боя. Еще одним предложением стало снабжение охранников средствами защиты. Например, электрошокер и травматическое оружие.

Документ в первом чтении поддержало 35 депутатов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге приостановлено действие закона о комплексном развитии территории (КРТ). Такое решение практически единогласно приняли депутаты Законодательного собрания, воздержался только один парламентарий.