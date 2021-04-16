Среди родителей возник скандал на почве зачисления их детей в школу №777

В «элитную» школу Санкт-Петербурга, которая находится в Приморском районе на Лыжном переулке, проходит зачисление детей в первые классы. Согласно законодательству, проживающие в близлежащих домах дети, имеют право на первоочередное зачисление в учреждение. Однако родители будущих первоклассников отписали 11 домов, но потом власти Петербурга вернули их обратно в список.

Руководство школы получило более 600 заявок на 100 мест. Первоначально приоритет на поступление был у льготников, а после все остальные дети. Однако родителям это не понравилось, так как они считают, что на районе должна находиться общеобразовательная школа, чтобы поступить могли все желающие. Также они считают, что детям-льготникам нечего делать в профильном учебном заведении.

Кроме того, родители пятиклассников выступили против зачисление детей в первые классы «по прописке».