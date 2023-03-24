Столовая нового формата заработает в одной из школ Московского района

В одной из школ Московского района Петербурга оборудуют столовую нового формата в экспериментальном режиме.

Так, новая столовая появится на базе школы № 372 Московского района. В пресс-службе Смольного сообщили, что проект реализуется городом совместно с сетью "Теремок". При этом финансированием занимается компания-партнер.

Уточняется, что за год будет разработано новое меню, составленное в соответствии с требованиями СанПиН. Повара и работники пищевого блока должны будут заново пройти обучение по стандартам компании-партнера.

Также, летом текущего года столовую отремонтируют по проекту, разработанному учащимися в рамках "Школьная столовая глазами ученика". В пищеблоке появится отечественное оборудование, которое сократит потребление энергии на 30% и уменьшит выбросы на 50%.

В Смольном подчеркнули, что лучшие практики будут внедрены в другие учреждения города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургские родители могут оставить отзыв и задать вопрос про питание в школах с помощью специального чат-бота и горячей линии.