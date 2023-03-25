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Мать избитого из-за оскорблений в чате петербургского восьмиклассника обвинила школу в бездействии

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© Фото: pxhere

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В Петербурге из-за перепалки в чате группа из 13 подростков атаковала восьмиклассника возле школы, в которой он учится. Мальчик получил травмы, а работники школы, по словам его родителей, никак не заступилась за ученика. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Как передает тв360, 23 марта группа подростков избила школьника. По словам матери пострадавшего ребенка, хулиганов на ее сына натравила бывшая одноклассница, с которой у него произошла короткая перепалка в чате.

Вероятно, мальчика перепутали с другим участником чата, который также конфликтовал с девочкой. Однако потерпевший школьник не участвовал в их разборках. Тем не менее, после этих событий, ему начали названивать с угрозами и преследовать неизвестные.

В конечном счете группа хулиганов подкараулила восьмиклассника у школы, а после недоброжелатели потащили его на площадку, где принялись наносить увечья. Мальчик получил сотрясение головного мозга и повреждение брекетов.

Мать несовершеннолетнего обвиняет администрацию школы в бездействии — никого не смутило, что под камерами видеонаблюдения, что расположены на фасаде образовательного учреждения ходит группа подозрительных подростков. И во время и после нападения за школьника также никто не заступился, не помог.

Несмотря на индифферентное отношение школы, данным инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре. Проводится проверка.

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