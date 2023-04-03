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Мариинский театр за три года понес в потери в 12 млрд рублей из-за коронавируса

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© Фото: Baltphoto

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Мариинский театр в течение трех лет потерпел убытки в размере 12 млрд рублей из-за непроданных билетов. Сильнее всего на ситуацию с билетами сказалась пандемия коронавирусной инфекции.

Художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев в понедельник, 3 апреля, заявил о том, что Мариинский театр понес потери в размере 12 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гергиев отметил, что петербургский театр потерял до 70% на непродажах билетов. Сильнее всего сказалась пандемия коронавируса. По его словам, это большие деньги для любого творческого коллектива в мире.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что к 2024 году в каждой школе могут обустроить собственный театр. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Оказалось, что инициативу поддерживают больше 60% родителей петербургских школьников. 

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