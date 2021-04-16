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Около 75% петербуржцев поддержали реформу по переходу на «низкопольный» транспорт

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© Фото: baltphoto.ru

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Общественный транспорт станет дружественным к инвалидам и мамам с колясками.

В Санкт-Петербурге около 75% граждан, которые пользуются общественным транспортом, поддержали реформу по переходу на «низкопольный» транспорт, что является главным смыслом транспортного изменения.

Опрос среди петербуржцев проводил центр социальной реабилитации инвалидов.

Анатолий Кириллов, координатор общественной инспекции по контролю за созданием доступной среды для инвалидов в Северной столице, сообщил, что транспорт с низким полом будет удобным для передвижения маломобильных пассажиров. Также он отметил, что для инвалидов в транспорте нужно выделять площадку 1,5 на 1,5 метра, для того чтобы человек на коляске смог развернуться.

«Низкий пол увеличит доступность для маломобильных групп пассажиров: лиц с ограниченными возможностями здоровья, молодых мам с колясками и петербуржцев преклонного возраста», — подчеркнул председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Кроме того, он отметил, что все популярные маршруты останутся, а также, что транспорт будет доступен не только гражданам с ограниченными возможностями, но также и людям с особыми потребностями, мамам с детьми и т.п.

Мария Загалова, один из руководителей АНО «Дар в Будущее», заявила, что для инвалидов необходимо приспосабливать не только общественный транспорт, но и городскую среду.

Планируется, что с 2022 года, начнет внедряться новая транспортная модель. В Комтрансе заявляют, что городской транспорт должен стать инклюзивным, а условия передвижения по городу            будут равны для всех петербуржцев. 

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