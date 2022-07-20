Благодаря транспортной реформе инвалиды пересели с такси на автобусы

Недавно в Петербурге стартовал третий этап транспортной реформы. Одной из основных целей реформы стало обеспечение доступности проезда для маломобильных граждан. Были не только закуплены низкопольные автобусы, но и занижены поребрики.

В беседе с “МК в Питере” эксперт личного опыта человека с инвалидностью, тележурналист, председатель правления РООИ “Мы вместе” Юрий Кузнецов рассказал о том, как поменялась его жизнь после появления нового транспорта.

По его словам, замена маршруток на новые автобусы заметно облегчила ему жизнь. Он смог сэкономить порядка 7-8 тысяч рублей, так как перестал пользоваться услугами такси.

Благодаря низкопольным автобусам Юрий даже с небольшим зарядом аккумулятора может легко построить маршрут и уехать далеко от дома.

Еще одним плюсом является бесплатный проезд для для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также Кузнецов отметил, что водители хорошо обучены и без проблем помогают ему выйти из автобуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе появится 370 остановок к концу 2022 года.