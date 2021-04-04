На улице Стахановцев росгвардейцы поймали мужчину с учебной гранатой

В воскресенье, 4 апреля, в Санкт-Петербурге в одном из домов на улице Стахановцев в Красногвардейском районе сотрудники отдела вневедомственной охраны по району города задержали мужчину, у которого с собой был предмет, очень похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ.

В отделение Росгвардии поступила информация о том, что один из пассажиров такси везет с собой гранату. После этого наряд сразу же выдвинулся к адресу прибытия предполагаемого преступника. Увидев сотрудников, мужчина сразу же выдернул чеку и угрожал взорвать снаряд. Затем он пытался скрыться во дворах, где его и поймали.

После поимки мужчины, оказалось, что он блефовал, так как эта граната является учебной и не представляет никакой опасности.