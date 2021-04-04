В ночь на 10 апреля начнется сезон навигации и разведения мостов в Петербурге

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что в ночь на 10 апреля в Петербурге откроется сезон навигации и разведения мостов.

«Наши знаменитые мосты — не только украшение Петербурга, но и важнейшие транспортные артерии», — сообщил Александр Беглов. Также глава города добавил, что по Неве проходят суда, идущие по Волго-Балтийскому водному пути. Поэтому главная стратегическая задача — это техническая исправность и бесперебойная работа мостов.

В администрации Северной столицы сообщили, что мосты уже полностью готовы к началу сезона. Специалисты привели все механизмы и системы в рабочий режим.