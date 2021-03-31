В Петербурге подготовили 11 проектов по благоустройству общественных пространств в городе

Городские службы Петербурга планируют в 2021 году реализовать 11 проектов по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

«Одно из стратегических направлений развития Петербурга - комфортный город. В последние годы у нас появилось много новых красивых парков и благоустроенных территорий. Несмотря ни на какие трудности мы будем продолжать эту работу. В этом году запланировано благоустройство 11 общественных пространств», - отмечает администрация города.

Так, в Петербурге благоустроят территорию, прилегающую к пляжам Нижнего и Среднего Суздальских озер, а также на набережной реки Охты и в Бестужевском саду. Кроме того, благоустроенной станет и площадь перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте.