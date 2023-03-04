В ближайшее время на Васильевском острове петербуржцы смогут прогуляться по парку с пешеходным фонтаном

На Васильевском острове в Петербурге займутся благоустройством нового Линейного парка. В ходе работ специалисты планируют установить пешеходный фонтан, экотропу, а также спортивную и детскую площадки.

О реализации проекта парка рассказал в пятницу, 3 марта, глава администрации Василеостровского района Владлен Родионов. Как пишет Neva.Today, по словам чиновника, эта инициатива станет главной в 2023 году.

Так, новые объекты, среди которых пешеходный фонтан, экотропа и дорожки разместятся вдоль Морской набережной. Известно, что работы могут занять пару лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцы продолжают бороться против уничтожения сквера на Мебельной улице в Приморском районе города.