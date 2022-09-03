В Ленобласти на половину завершили работы на объектах, благоустройство которых запланировано в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщает Ivbg, праздничное открытие одного из благоустроенных объектов — Торговой площади в Сиверском — было запланировано на 2 сентября в 16:00. К этому моменту там завершилось благоустройство аллеи со скейт-площадкой, очагом и городскими качелями.
Кроме того, была создана зона барбекю в Павлово и в сквере Заклинья. Всего до конца года в Ленобласти благоустроят 77 парков, набережных, аллей, бульваров и площадей.
В Сиверском закончили благоустраивать Торговую площадь
© Фото: Baltphoto
В Ленобласти на половину завершили работы на объектах, благоустройство которых запланировано в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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