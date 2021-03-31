Петербуржцам рассказали, как уберечь детей от выпадения из окна

В Северной столице увеличилось количество случаев выпадения детей из окон. В комитете по здравоохранению жителям города напомнили о том, что оставлять детей без присмотра – опасно.

Чтобы уберечь ребенка от опасности, стоит помещать кроватки, стулья и табуретки как можно дальше от окна. На подоконнике можно разместить растения, которые ребенок не сможет передвинуть самостоятельно. Открывать окна эксперты советуют в режиме фронтального проветривания. Устанавливая стеклопакеты, стоить помнить о ручках-замках.

Со взрослыми детьми рекомендуется проводить беседы о том, почему нельзя высовываться из окон многоэтажек.