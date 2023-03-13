Юная петербурженка оказалась на улице из-за пьянствующей матери

В Красносельском районе Петербурга женщина, злоупотребляющая спиртным, в ходе очередной ссоры выгнала из дома 16-летнюю девочку, выбросив из окна ее личные вещи и учебники. Школьнице пришлось обратиться за помощью к соседке.

По словам самого подростка, ее мать в последние три недели зачастила с употреблением алкоголя, что и стало причиной ссор. В разгар очередного конфликта женщина выбросила вещи дочери из окна и выгнала ее из дома. Как сообщает телеканал "360" после приизошедшего ситуацией занялась полиция.

Пострадавшую отправили в больницу, а в отношении женщины завели административное производство по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Позже выяснилось, что отец девочки является лежачим больным после перенесенного инсульта, поэтому не принимает активного участия в воспитании дочери. Также вместе с ребенком проживает инвалид, который приходится ее матери бывшим супругом.

По одной из версий, причиной конфликта могло стать то, что девочка не хотела ходить в школу по субботам. Женщина, выгнавшая школьницу на улицу, раскаивается в своем поведении, но на всякий случай оформила доверенность на сестру, чтобы забрать девочку из больницы.