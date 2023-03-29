В Стрельне маленький петербуржец упал со второго этажа дома и сильно ударился головой

В Петродворцовом районе маленький местный житель упал с высоты и получил сильные травмы головы. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, малыш упал со своего дома утром 28 марта. Около 10 утра на улице Набережной в Стрельне мальчик, которому скоро исполнится два года, свалился со второго этажа по недосмотру родителей.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы темени и лба, а также перелом теменной кости. Пострадавшего отправили на больничную койку в крайне тяжелом состоянии.

Семья у мальчика полная и благополучная. В настоящий момент специалисты выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе экстренная госпитализация понадобилась мальчику, упавшему с третьего этажа из окна парадной. Ребенок ушел из квартиры, когда его бабушка на что-то отвлеклась.