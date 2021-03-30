В Петербурге 3 апреля почтут память погибших в теракте в метро

В Троице-Измайловском соборе состоится панихида в память о погибших в теракте петербуржцах. Память погибших в метро почтут в субботу, 3 апреля. После собора все желающие смогут возложить цветы у памятной доски на платформе станции метро «Технологический институт». Об этом сообщает пресс-служба комитета по социальной политике.

Панихида и возложение цветов состоится для родственников погибших в теракте петербуржцев и гостей города. Для неравнодушных граждан, желающих почтить память погибших, предусмотрен иное время. Люди могут в течение дня приходить и возлагать цветы к памятной доске.

Напомним, теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года.